Когда пройдут выпускные и последние звонки

Министерством образования определены даты проведения последних звонков и выпускных в учреждениях общего и среднего образования (приказ № 270 от 08.04.2020).

Для учащихся 9-х и 11-х классов минских школ последние звонки прозвенят 29 мая, для всех остальных регионов страны – 30 мая. Выпускные вечера с вручением аттестатов пройдут 10 и 11 июня.

В отдельных случаях выпускные можно провести в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, учреждениях культуры. Дата и продолжительность таких мероприятий будут определяться руководителем учреждения образования и родительским комитетом по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом по подчиненности.