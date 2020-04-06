Кому – война, а кому – мать родна… Точка зрения редактора

В воскресенье во второй половине дня улицы Лунинца выглядели непривычно пустынно. Накануне город облетела весть, что с подозрением на коронавирус госпитализирована заведующая магазином «Евроопт», а в реанимационном отделении местной больницы на аппарате искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии с пневмонией находится ее муж.

Практически сразу в интернете появились видеосвидетельства того, как из «Евроопта» выходят дезинфекторы в полной защитной экипировке, а сам магазин, как гласило объявление на дверях, «закрыт по техническим причинам». Город моментально стал обрастать слухами. Ситуацию усугубило выброшенное 4 апреля на местном портале «Медиа-Полесье» и некоторых иных интернет-ресурсах сообщение о смерти 52-летнего больного, который находился на аппарате ИВЛ.

Практически сразу стало известно, что информация ложная, но фейк уже успел сделать свое дело. Интернет-сообщество моментально разделилось на две части. Подавляющее большинство пользователей категорически осуждали разошедшиеся со скоростью цунами непроверенные слухи, иные, коих было гораздо меньше, – несмело пытались оправдать непрофессионализм распространителей. Но есть ли ему оправдание?

«Право каждого, где искать информацию. Но что касается «Медиа-Полесья», то неединожды приходилось убеждаться, в непрофессионализме тамошних «журналистов». Ответственности – никакой. Ни перед Богом, ни, как оказалось, перед людьми. А всего и надо было – позвонить в больницу и узнать, жив человек или нет. Но даже это не удосужились сделать в погоне за «хайпом». Искренне желаем ветерану МВД и его жене уверенно идти на поправку. Терпения – семье, которая из-за таких «спецов» от СМИ вынуждена переносить лишние страдания». Это один из комментариев в группе “Лунінецкіх навін” в Viber. В соцсетях написал возмущенный отзыв старший сын заболевшей семьи: «Не смейте раньше времени хоронить моего отца!».

Это странное слово «фейк»… Как подозрительно быстро вошло оно в наш обиход. Ведь новостям, в том числе и в интернете, неискушенный пользователь верит. И сложно определить, что приносит больший вред – недостаток информации или ее избыток, но сомнительного качества.

Именно с этой точки зрения Госдума России неделю назад приняла поправки об уголовном наказании для граждан за публичное распространение фейков. Размещение неверной информации может обернуться там как денежным, так и уголовным наказанием. За публичное распространение заведомо ложной информации о событиях, угрожающих жизни и безопасности граждан, или мерах по обеспечению безопасности населения, приемах и способах защиты от указанных событий, предусмотрены штрафы на сумму от 300 до 700 тысяч рублей (российских – авт.) или ограничение свободы на срок до трех лет. Если фейковая новость причинила вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если фейк, распространенный гражданином, повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллиона до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет. В случае повторения данных нарушений юридические лица обяжут заплатить от 5 до 10 миллионов рублей штрафа. Первые уголовные дела по новым статьям в РФ уже расследуются.

Я не сторонник драконовских методов, но будь нечто подобное у нас, уверена, радости от увеличившегося 4 апреля количества посещений того же сайта «Медиа-Полесье», чем традиционно гордятся тамошние сотрудники, значительно поубавилось бы.

А теперь – о главном. На утро 6 апреля в Лунинецком районе – 1 подтвержденный случай коронавируса. Два человека находятся под наблюдением в инфекционном отделении центральной районной больницы. Один – на аппарате ИВЛ в реанимационном отделении. 56 жителей проходят самоизоляцию по месту жительства. Выявление контактов первого и второго уровня продолжается. За уточненными данными можно следить на сайтах РЦГиЭ и «Лунінецкіх навін».

Татьяна ВОЙТЕХОВСКАЯ.