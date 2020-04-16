Контакты первого уровня вместо больницы могут остаться дома

Контактам первого уровня уровня по COVID-19 при наличии клинических симптомов будут выдавать больничные. Министерство здравоохранения позволило им при отрицательных результатах быть дома 14 дней. Побеседовали об этом с главным государственным санитарным врачом района Виталием Дегтяревым:

— Люди будут находится под медицинским наблюдением. Каждый день им будут звонить участковые врачи, помощники врачей или участковые медсестры, чтобы уточнить состояние здоровья. Считаю такое решение правильным. Мы ведь не бежим в травматологию каждый раз, как порежем палец? Так и тут: госпитализировать нужно тех, у кого действительно есть для этого серьезные показания.

Более того, Совет Министров на прошлой неделе принял постановление, которое определяет порядок, условия и правила поведения при самоизоляции. Тем, кому она назначена, их нужно строго выполнять. В постановлении предусмотрена и такая мера, как административная ответственность для тех, кто рискнет нарушить предписанный режим. Все это правильно, ведь нужно понимать, что наше здоровье зависит, в первую очередь, от нас самих.