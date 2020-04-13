Коронавирус. Меры профилактики

Памятка по профилактике распространения коронавирусной инфекции

Правило №1: гигиена рук.

Как можно чаще, особенно, после пользования общественным транспортом, после любого посещения улицы и общественных мест, перед и после еды, мойте руки водой с мылом или используйте средство для дезинфекции рук.



Носите с собой дезинфицирующее средство для рук или дезинфицирующие салфетки.

Правило №2: избегайте многолюдных мест.

Или сократите время пребывания в местах большого скопления людей (общественный транспорт, торговые центры, концертные залы и др.). Избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, у которых имеются признаки респираторной инфекции (например, кашляют, чихают). Избегайте рукопожатий и поцелуев при приветствии.

Помните, что респираторные вирусы передаются от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путем (при разговоре, чихании, кашле). Поэтому старайтесь соблюдать расстояние не менее 1-1,5 м от лиц, которые имеют симптомы респираторной инфекции.

Правило №3: уборка помещения.

Проводите регулярную влажную уборку помещения, где Вы находитесь, чистку и дезинфекцию поверхностей с использованием бытовых моющих средств. Прежде всего, обработайте дверные ручки, поручни, столы, стулья, компьютерные клавиатуры и мышки, телефонные аппараты, пульты управления, панели оргтехники общего пользования и другие предметы, к которым прикасаетесь в быту и на работе.

Как можно чаще и регулярно проветривайте помещение и увлажняйте воздух.

Правило №4: здоровый образ жизни.

Придерживаясь ЗОЖ, вы повысите естественную сопротивляемость организма к инфекции.

Высыпайтесь и придерживайтесь правил рационального питания.

Если у вас появились симптомы респираторной инфекции, в том числе гриппа и коронавирусной инфекции (повышение температуры тела, озноб, слабость, головная боль, заложенность носа, конъюнктивит, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах и чувство «ломоты» в теле):