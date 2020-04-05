Коронавирус теперь и на Лунинетчне

03.04.2020 подтвердился положительный тест на COVID – 19 у жительницы Лунинецкого района, которая находится на стационарном лечении в Минске.

Как сообщает сайт Брестского областного ЦГЭиОЗ, по состоянию на 8.00 04.04.2020 на территории Брестской области выявлено 2 положительных теста на COVID – 19:

— 01.04.2020 выявлен 1 положительный тест на COVID – 19 (Столинский район);

— 03.04.2020 — 1 положительный тест на COVID – 19 (г.Брест).

Пациенты находятся на лечении в инфекционном отделении УЗ «Брестская областная клиническая больница».

С 03.04.2020 на базе Брестского областного ЦГЭиОЗ организовано проведение ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции.