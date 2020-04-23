Красный Крест помог медикам Лунинетчины

Белорусский Красный Крест передал спонсорскую помощь Лунинецкой ЦРБ: 150 литров антисептического средства и одноразовые перчатки.
Кроме того, как отмечает председатель организации Татьяна Коцуба, сестры милосердия и волонтеры продолжают оказывать помощь одиноким и одиноко проживающим пожилым людям и людям с инвалидностью, оказавшимся в вынужденной самоизоляции.
Даже в непростой эпидситуации продолжает работать и медико-социальная служба БОКК «Дапамога»: на хрупких плечах медицинских сестер милосердия забота о подопечных, которые не могут позаботиться о себе сами.
Кстати, помочь Белорусскому обществу Красного Креста теперь может каждый.
«Пожертвование можно сделать во время просмотра видеоролика. Достаточно кликнуть на изображение того, что бы вы хотели передать волонтеру, медицинской сестре милосердия или соцработнику. Маска, перчатки, антисептик — все это необходимо им для того, чтобы защитить себя и своих подопечных. Цены на средства индивидуальной защиты в видео ориентировочные».
Нестандартный проект по сбору средств стал примером партнерства государства, национальных и международных общественных организаций и бизнеса, которое возникло в ответ на те вызовы, которые стоят сейчас перед обществом. В нем поучаствовал не только Белорусский Красный Крест, но IT компания Oyper, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и телеканалы.