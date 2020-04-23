Красный Крест помог медикам Лунинетчины

Председатель районной организации БОКК Татьяна Коцуба и волонтер Алексей Кульбинок передают груз старшей медсестре больницы Светлане Горегляд

Белорусский Красный Крест передал спонсорскую помощь Лунинецкой ЦРБ: 150 литров антисептического средства и одноразовые перчатки.

Кроме того, как отмечает председатель организации Татьяна Коцуба, сестры милосердия и волонтеры продолжают оказывать помощь одиноким и одиноко проживающим пожилым людям и людям с инвалидностью, оказавшимся в вынужденной самоизоляции.



Даже в непростой эпидситуации продолжает работать и медико-социальная служба БОКК «Дапамога»: на хрупких плечах медицинских сестер милосердия забота о подопечных, которые не могут позаботиться о себе сами.