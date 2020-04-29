Купальный сезон на Лунинетчине открывается 2 мая

С целью профилактики несчастных случаев на водоёмах, а также контроля готовности зон отдыха у воды к купальному сезону начальник Лунинецкого РОЧС Сергей Колесниченко в составе комиссии районного исполнительного комитета обследовали зоны отдыха пляжей на озерах «Белое», «Микашевичи», «Шальное», пруд «Бохоново» в Лунинце, а также СОЛ «Спутник».

В ходе проведения работы комиссии внимание уделялось как условиям безопасности пребывания отдыхающих и оборудованию пляжа малыми формами (наличию скамеек, мест для переодевания, контейнеров для мусора и т.п.), так и вопросам информирования отдыхающих.

По результатам объезда водоемов комиссия приняла решение о готовности пляжей и прудов к купальному сезону.

Купальный сезон на Лунинетчине продлится с 2 мая по 30 сентября включительно.

Лунинецкий РОЧС и РО ОСВОД напоминает гражданам, что купаться нужно строго в отведенных местах.