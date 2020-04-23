Лунинчанам предлагают принять участие в конкурсе «АнтиCOVID»

Централизованная клубная система запустила онлайн-конкурс по изобразительному и декоративно-прекладному искусству «АнтиCOVID». Для участия в нем лунинчанам нужно порассуждать на тему здоровья с помощью творчества.

Как рассказала директор ЦКС Галина Кулицкая, работы можно выполнить в любой технике изобразительного и декоративно прикладного искусства. Фото готовой работы можно прислать на почту luninec_cks@mail.ru или gdkluninec@mail.ru по 25 мая включительно.

Примечание: необходимо соблюдать такие требования, как формат JPG (для фото или скана и не использовать дополнительную обработку), а также указать данные автора (фамилия и имя, возраст, место проживания, название работы, техника исполнения).

Итоги конкурса будут подведены 1 июня.