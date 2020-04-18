Минздрав назвал число заболевших COVID-19 по регионам

Больше всего случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Минске – 2308, на втором месте Витебская область – 1282, на третьем –Минская – 588 случаев. В остальных регионах число заболевших значительно меньше: в Могилевской области – 217, Гомельской – 193, Брестской – 112, Гродненской – 79.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник , ситуация по-прежнему оценивается как контролируемая. Принимаемые меры позволяют избежать перегрузки системы здравоохранения.

Что касается статистики по регионам, Минздрав и ВОЗ видят в ее публикации определенные риски. «К сожалению, как показывает анализ интернет-ресурсов, эти риски по-прежнему остаются, — сказал Владимир Караник. — В частности, есть попытки вмешаться в личную жизнь заболевших, выяснить детали, даже без согласия пациентов. Выявление первого инфицированного — это не повод выяснять, как живет город или предприятие».