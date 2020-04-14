Минздрав назвал число заболевших коронавирусом в регионах

В Брестской области зарегистрировано 73 случая, Витебской — 848, Гомельской — 106, Гродненской — 53, Минске — 1691, Минской области — 359, Могилевской — 151.

Всего по состоянию на 14 апреля в стране зарегистрирован 3281 человек с COVID-19. Из них 2444 госпитализированы, у стальных пациентов заболевание протекает в легкой форме, поэтому они лечатся амбулаторно. 57 заболевших нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

