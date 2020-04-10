Минздрав ограничил продажу лекарств, масок и антисептиков

Министерство здравоохранения временно ограничило продажу отдельных лекарственных препаратов, медицинских масок и антисептических средств.

Такое решение было принято в связи с резко возросшим спросом на некоторые наименования лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента.

В перечень товаров, на которые действуют нормы единовременной реализации (в одни руки), вошли: