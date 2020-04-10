Минздрав ограничил продажу лекарств, масок и антисептиков

Министерство здравоохранения временно ограничило продажу отдельных лекарственных препаратов, медицинских масок и антисептических средств.
Такое решение было принято в связи с резко возросшим спросом на некоторые наименования лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента.
В перечень товаров, на которые действуют нормы единовременной реализации (в одни руки), вошли:
- парацетамол (40 таблеток);
- арпетол (40 таблеток);
- флустоп (10 капсул);
- антисептические лекарственные средства, в том числе аптечного изготовления (2 упаковки);
- медицинские маски и повязки (10 штук);
- перчатки медицинские (10 штук/5 пар);
- дезинфицирующее средство для обработки рук (от 1 до 2 упаковок).