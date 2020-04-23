Минздрав призывает на большие выходные остаться дома и не посещать кладбище. Об этом заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра.

«Каждый человек не знает, инфицирован он или нет. Вместе с тем некоторые собираются ехать к пожилым родителям, — отметила Инна Карабан. — В очередной раз Минздрав призывает людей на большие выходные остаться дома, не посещать кладбища, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования окружающих».