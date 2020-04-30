Минздрав разработал памятку для пациентов с бессимптомным или легким течением COVID-19

Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для пациентов с бессимптомным или легким течением заболевания COVID-19.

Решение о лечении пациента на дому принимает врач. При этом он учитывает — показатели здоровья при осмотре, диагностические исследования и сопутствующие заболевания. Также берутся в расчет социальные факторы — жилищные условия, возможность обеспечения продуктами, средствами связи и другое.



Дома могут находиться только пациенты с бессимптомным или легким течением заболевания COVID-19, младше 55 лет, не имеющие хронических заболеваний, которые обычно усугубляют течение вирусной инфекции — сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, бронхиальная астма и др. Кроме того, врач обязательно принимает во внимание — имеется ли возможность обслуживать себя самостоятельно или с помощью родственников. Также важно, чтобы жилищные условия позволяли жить изолировано. В сельской местности во внимание должно приниматься реальное время прибытия скорой медицинской помощи и территориальная близость организации здравоохранения.



Если врач принял решение, что заболевший может находиться дома, ему будет предложено подписать информированное согласие о лечении на дому, которому необходимо обязательно следовать.

Медицинские работники будут звонить пациенту по телефону каждый день, а также посетят его несколько раз за время больничного.

Подробнее о домашней обстановке и уходе за пациентом можно прочитать здесь.





