«Молитесь дома». Глава православной церкви обратился к верующим накануне Пасхи

Глава Белорусской православной церкви накануне празднования Пасхи обратился к верующим с просьбой не посещать храмы в связи со вспышкой коронавируса, а также отказаться от посещения кладбищ на Радуницу. «Освящение куличей — это обряд, это второстепенное, жизнь человека намного дороже, — заявил митрополит Павел. — Нужно сберечь верующих. От этого будет больше пользы и вам, и вашим близким».

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Митрополит Павел в ходе пресс-конференции обратил внимание, что тема эпидемии коронавируса стала главной не только в Беларуси, но и во всем мире.

— Еще неизвестно, откуда этот вирус приходит, куда уходит, но он поражает здоровье людей. Это не Господь сотворил, это дело рук человеческих. Люди перестали обращаться к Богу, возложили упование на себя, на развитие современных технологий и забыли о Боге, — заявил глава БПЦ. — Мы обращаемся к Богу с просьбой помочь преодолеть период эпидемии. Неоднократно совершали облет Минска, Беларуси с молитвой и окроплением святой водой, чтобы Господь сохранил нашу белорусскую землю и народ. С 10 апреля и до завершения эпидемии совершаем особый колокольный звон. Звон колокольни в пределах досягаемости его звука приглашает людей на молитву, предупреждает об опасности, поражает эпидемию и даже прогоняет бесов. Призываем всех в это время встать на молитву. Если бы все люди вместо слов «эпидемия», «коронавирус», «COVID» произнесли «Господи помилуй, Господи прости», мы бы уже забыли об этом вирусе.

Митрополит Павел, ссылаясь на обращения патриарха Кирилла, призвал верующих в этот непростой период воздержаться от посещения храмов.

— Вторя словам патриарха, призываю всех наших православных понять патриарха, это было сложное решение призвать вас в эти дни воздержаться от посещения храма, но вирус передается неведомыми путями. Некоторые могут мне возразить, что в храме — благодать Святого Духа. Действительно, но это не отменяет законов природы. Мы ведь не прикасаемся рукой к горячей свече, потому что есть правила безопасности.

Митрополит Павел подчеркнул, что храмы закрываться не будут, богослужение совершаться будет, но верующих призывают оставаться дома, а тех, кто все-таки придет к храму, просят держать дистанцию, в церквях на полу будут установлены точки, где смогут стоять верующие. Также глава БПЦ призывает присоединяться к богослужениям через трансляцию по телевизору и в интернете.

— Друзья, воздержитесь от посещения храма! — призвал митрополит Павел. — Нужно сберечь верующих, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким. Куличи будут освящаться на улице, за пределами храмов. Хочу подчеркнуть: это обряд, второстепенное, обращение патриарха важнее — жизнь человека намного дороже.

На вопрос, почему БПЦ не закроет временно вход в церкви, ведь на этот шаг сегодня пошли во многих странах, митрополит Павел подчеркнул, что церковь руководствуется рекомендациями Минздрава.

— Мы же не говорим, что сегодня надо закрыть магазины и аптеки и сидеть по домам. Минздрав рекомендует вот такой режим, который сможет предотвратить распространение вируса. Храмы закрыть нельзя.

По словам митрополита Павла, есть случай заражения коронавирусом и среди православных священнослужителей.

— Один такой случай есть в Минске. Священник, среднего возраста, находится под присмотром врачей, молимся за него, надеемся, что все будет хорошо. Сегодня мы также призываем всех молиться за врачей, которые не жалеют своего здоровья и жизни, помогают преодолеть этот страшный недуг.



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