С 24 апреля по 4 мая Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Открой сезон без нарушений!».

С наступлением теплой погоды транспорта на дорогах становится намного больше. Немалую долю в этом количестве занимают мотоциклисты и скутеристы. Те, кто всю зиму держал своих«железных коней» в гаражах, весной вновь становятся активными водителями.

В этом году в связи с теплой зимой и ранним приходом весны мотоциклисты появились на дороге раньше обычного. В результате этого с начала года с их участием в области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека травмированы. Одна из таких дорожных аварий случилась несколько дней назад в областном центре. Молодой брестчанин, управляя мотоциклом«Кавасаки ZX9R Ninja», совершил столкновение с автомобилем«Пежо 406». В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован в больницу.

В дни акции инспекторы ГАИ напомнят правила безопасной езды на мотоциклах и мопедах, призовут водителей к взаимовежливому поведению на дорогах. Правоохранители будут активно взаимодействовать с руководителями мотоклубов, чтобы повысить дисциплинированность и культуру вождения владельцев мототранспорта.

На дорогах области будут дежурить мотопатрули. Главной целью сотрудников ГАИ станет предупреждение нарушений со стороны водителей мототранспорта. Рейдовые группы будут выявлять бесправников, нетрезвых водителей, а также исключать из участия в дорожном движении незарегистрированный мототранспорт и имеющий конструктивные изменения.

Госавтоинспекция обращается к водителям мототранспорта и напоминает им, что управлять своими транспортными средствами необходимо только в мотошлемах. Кроме того, шлем должен быть и на пассажире мотоцикла или скутера. За управление мотоциклом, мопедом или перевозку на них пассажиров без мотошлемов или с незастёгнутыми мотошлемами предусмотрена административная ответственность.

При движении на двухколесном транспортном средстве нужно постоянно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения дорожной безопасности, не превышать установленную скорость и избегать необоснованных выездов на полосу встречного движения. Разумеется, не может быть и речи о поездках после употребления алкоголя.

Госавтоинспекция призывает водителей автомобилей к повышенной концентрации на дороге: мотоциклисты порой могут возникать словно из-под земли. Именно поэтому автолюбителям необходимо смотреть в зеркала и учитывать, что мотоцикл может двигаться между полосами.Соблюдайте

Правила дорожного движения и уважайте друг друга на дороге.

ГАиП ГАИ УВД