На Лунинетчине под наблюдением 50 человек

По информации, предоставленной Лунинецким РЦГиЭ, все они находятся дома. В инфекционном отделении с подозрением на коронавирус никого нет.

Всего в области с признаками ОРИ госпитализировано в стационары 69 человек, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а также бывших в контакте с заболевшими. Под медицинским наблюдением на дому находится 2791 человек.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Брестской области не зарегистрирован

Также Лунинецкий РЦГиЭ напоминает, что согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171 лица, прибывшие в Республику Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь должны находиться в самоизоляции в домашних условиях.