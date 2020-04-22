На вопросы граждан ответит главный правовой инспектор труда области

23 апреля с 9.00 до 13.00 состоится профсоюзный правовой прием по вопросам контрактной системы найма, сроков выплаты заработной платы, отпусков, соблюдению коллективных договоров и соглашений.

По этим и другим трудовым вопросам проконсультирует главный правовой инспектор труда Брестского областного профсоюза работников образования и науки Анатолий Михайлович Петручик по телефонам: 8-0162-21-60-38, 8-033-394-22-93.



В целях более детального изучения проблемного вопроса предварительно можно обратиться в Лунинецкое районное объединение профсоюзов по телефонам: 3-26-63, 8-029-641-66-05.