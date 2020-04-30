Наш земляк — «Человек года Брестчины»

Фото: Белорусская лесная газета

Решением облисполкома за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Брестской области по итогам работы за 2019 год в области охраны окружающей среды, лесного хозяйства почетного звания «Человек года Брестчины» удостоен директор государственного лесохозяйственного учреждения «Лунинецкий лесхоз» Вячеслав Иванович Торчик. Поздравляем!