Обращение неравнодушного врача к лунинчанам

Уважаемые журналисты! Не знаю, опубликуете вы мое обращение или нет, но считаю своим долгом донести до людей все, о чем просто не могу молчать.

Я работаю врачом в УЗ «Лунинецкая центральная районная больница». В медицину пришел осознанно и мечтал, следуя клятве Гиппократа, «соответствуя моим силам и моему разумению», свято следовать всем профессиональным и морально-этическим принципам врачевания. Тогда, конечно, и предположить не мог, что через сколько-нибудь лет мне, как и всем моим коллегам, доведется оказаться на переднем крае противостояния СOVID-19. Нет, не подумайте, что нынешние тревожные обстоятельства изменили мое отношение к профессии. Нисколько. Даже не смотря на нелицеприятные (и далеко не всегда обоснованные) выпады в соцсетях. Бог с ними: все мы – люди. Тем более, что только мы знаем, как иной раз работать приходится на пределе человеческих возможностей. Но сегодня сказать хочу не об этом. Вернее, не только об этом.

Настало тревожное время. Эту тревожность мы, медики, чувствуем, как никто. Количество пневмоний (не обязательно коронавирусной этиологии) увеличивается. Как бы мы ни говорили, что готовы во всеоружии встречать СOVID-19, «с открытым забралом» против этой заразы не попрешь. А мы в самом начале эпидемии чувствовали нехватку средств индивидуальной защиты. Не хватало противочумных костюмов, респираторов, защитных очков, даже тех же одноразовых масок.

На данный момент все это есть. Все чаще люди с благодарностью стараются нас поддержать и предложить свою помощь. Спасибо им. Но, дорогие мои, сегодня мы ждем от вас не только благодарных слов и помощи, мы ждем, в первую очередь, понимания серьезности момента. Пневмония, какой бы природы она ни была, очень серьезное заболевание. И не стоит надеяться на «авось» и думать, что как раз вас она обойдет стороной. Общаясь с больными, нередко удивляюсь их непростительной беспечности: ведь, кажется, уже с каждого утюга вас просят: избегайте мест массового скопления людей, соблюдайте правила личной гигиены, носите маски и перчатки! Какие там маски, какие перчатки…

В одной из деревень родственники и знакомые не смогли отказаться от участия в поминках. Еще в одной – дети со всех уголков Беларуси собрались на день рождения любимой мамы. Стоит ли говорить, что праздник маме, мягко говоря, может быть испорчен?

Я иной раз скептически отношусь ко всевозможным воззваниям и акциям, но врачебный слоган «Мы работаем ради вас, останьтесь дома ради нас» считаю очень правильным и актуальным.

Ну, какая, скажите, необходимость идти в магазин, если и в нашем маленьком городке работает служба доставки? Есть Красный Крест, есть волонтеры, в конце концов, есть соцработники… Даже в магазинах райпо позаботились о доставке продуктов по заказам. Это я относительно пожилых людей, тем более, что в преддверии Пасхи в магазинах количество покупателей заметно выросло. А ведь пожилому человеку, у которого и без того болячек навалом, пневмония – это нередко просто приговор. Да, мы боремся за каждого из вас, но ведь и мы не Боги. И стоит ли нас после этого винить во всех смертных грехах?

Помогите нам! Помогите своей сознательностью, стремлением обезопасить себя, пользуясь масками и перчатками и ограничив ненужное общение с родственниками и друзьями. Как предостережение, приведу и тот факт, что в наших условиях пневмонии очень «помолодели», становясь опасными для людей не только пожилого, но и среднего возраста и даже молодежи. Осознайте это! Поберегите себя! Защитите свою жизнь! Сегодня это еще возможно.