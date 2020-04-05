Официально: в больнице Лунинца умерших пациентов не зарегистрировано

4 апреля ряд телеграм-каналов и интернет-ресурсов облетела новость о том, что сегодня в обеденное время в реанимации Лунинецкой центральной районной больницы скончался 52-летний мужчина, у жены которого диагностирован коронавирус.

Данную информацию прокомментировала главный врач УЗ «Лунинецкая ЦРБ» Светлана Хлебус:

– Со всей ответственностью заявляю: сегодня, 4 апреля, в реанимационном отделении нашей больницы умерших пациентов не зарегистрировано. Мужчина, о котором говорится в сообщениях в различных соцсетях, действительно является жителем нашего района,1967 года рождения. В реанимационное отделение ЦРБ он поступил 3 апреля в стабильном тяжелом состоянии. Ему оказана своевременная медицинская помощь в полном объеме. Сегодня, по состоянию на 19 часов, основные показатели жизнедеятельности стабилизировались. В случае необходимости будет рассматриваться вопрос об оказании ему медпомощи на областном уровне.

В этой связи хочу попросить авторов подобных фейков не нагнетать обстановку и не сеять слухи. А чтобы не вводить людей в заблуждение, рекомендую получать информацию из достоверных источников.