Ольга Павлович: «Оплатой коммуналки на дому пользуются немногие»

Тема короновирусной инфекции не сходит с уст жителей Лунинетчины, внося каждый день все новые коррективы в повседневную жизнь. Не остались в стороне от этой темы и жители Микашевич. Узнали, как из-за COVID-19 изменилась работа отделений почтовой связи.

Центральное отделение напомнило улей. О какой гражданской ответственности может идти речь, когда и без того тесное помещение зала заполнено посетителями. Большая их часть – люди пенсионного возраста. Пришли за пенсией, чтобы сразу оплатить коммунальные счета. Это оказалось важнее угрозы заражения коронавирусом и мер предосторожности. Часть горожан без защитных масок, все сидения в зале – заполнены, разделительные линии на полу полностью игнорируются.

– В одном из банковских учреждений города организовали своего рода пропускную систему – больше двух человек в зал не пускают! Почему здесь нет аналогичного принципа? – претензии немногочисленных горожан, которые ожидали своей очереди на крыльце почты, сыпались один за одним. – А куда делись скамейки у здания? Пожилым людям очень тяжело стоять на ногах долгое время.







В нынешней непростой эпидемиологической ситуации и всесторонней разъяснительной работе о том, какую угрозу несет пенсионерам коронавирус, сложно понять стремление людей преклонного возраста сохранить прежние привычки. Тем более, что объемов работы у небольшого коллектива отделения почтовой связи только прибавилось. Помимо привычных услуг, добавились новые. Например, оплата «коммуналки» пенсионерами на дому. Однако, как подчеркнула и.о. начальника Ольга Павлович, ею пока воспользовались единицы.

– Предпринимаем все возможное, чтобы избежать большого скопления людей. Активно используем разъяснительные листовки, при возможности – личные беседы и рекомендации, предлагаем услуги на дому, – рассказывает руководитель. – Однако, как только началась массовая выплата пенсий, которая совпала с периодом оплаты «коммуналки», все вернулось на круги своя. Что касается средств индивидуальной защиты, то и в офисе, и при выходе на участке коллектив имеет все необходимое. Часть СИЗ предоставил наниматель, что-то работники приобретают самостоятельно или изготовляют своими руками. Например, защитные маски.

Наталья Лялюк.