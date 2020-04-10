Откуда на Лунинетчине запах дыма и гари?

Со вчерашнего вечера в райцентре и некоторых населенных пунктах района явственно чувствовался запах дыма и гари. Как рассказал начальник РОЧС Сергей Колесниченко, горят леса на Столинщине.

Столинские пожарные профессионально борются со стихией, которую пока удается сдерживать. Мест возгораний все меньше. Тем не менее на протяжении суток на берегу Припяти в районе Коробья дежурили два подразделения Лунинецких спасателей, готовых прийти на помощь Столинским коллегам и при необходимости не допустить распространение огня.

Напоминаем, что в регионах Беларуси вводятся запреты на посещение лесов. Они действуют в 60 районах страны, Брестская и Гомельская области «закрыты» полностью.