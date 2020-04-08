Пал сухой травы: опасность и ответственность

Лунинецкий РОЧС информирует, что сначала 2020 года на территории Лунинецкого района произошло 18 пожаров, из них три пожара это причине неосторожного обращения с огнем при разведении костров и сжигания сухой растительности. 49 раз спасатели выезжали на тушение пожаров в экосистемах, площадью более 13 гектаров.

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности. Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на лугах, опушках леса осуществляется выжигание сухой травы. На полях сжигается стерня, пожнивные остатки, разводятся костры, и сжигается мусор, как на территории, прилегающей к домовладениям граждан, так и на объектах различных форм собственности. Весенние палы становятся обыденностью, как для хозяйств, так и для владельцев личных приусадебных участков.

С наступлением весны люди спешат привести в порядок свои владения и дачные участки, при этом, забыв о правилах пожарной безопасности, сжигают бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только своему имуществу, но и рискуют получить серьёзные травмы и потерять самое дорогое — жизнь.

В связи, с чем работниками РОЧС организовано патрулирование сельхозугодий на территории Лунинецкого района, а в частности торфомасивов. С начала года уже осуществлено 42 рейда, это урочище Гричин, поймы рек Бобрик и Лань и др.

В Беларуси выжигание сухой растительности запрещено законом. Согласно статье 15.57 Кодекса об административных правонарушениях за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин. Статья 15.58 – за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа до 12 базовых величин. В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность (ст. 270, 276 Уголовного кодекса РБ).

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать следующие правила:

— не бросайте горящие спички и окурки вблизи мусора, камышовых зарослей и в лесополосе;

— не поджигайте сухую траву и камыш, и не оставляйте сжигаемые кучи мусора без присмотра, в непосредственной близости от домов и хозяйственных построек;

— выезжая на природу, разжигайте только «цивилизованный» костёр;

— при обнаружении природного пожара попытайтесь остановить его собственными силами и обязательно сообщите о происшествии по телефонам – 101 или 112;

— проведите беседу с детьми и объясните, что ни в коем случае нельзя самостоятельно разжигать костер, бросать в него неизвестные предметы и аэрозольные упаковки.

В соответствии с пунктом 29 ППБ Беларуси 01-2014 на территории базы отдыха, дачного кооператива, садоводческого товарищества, приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для размещения горящего угля (мангала, барбекю, гриля и аналогичных) (далее — специальные приспособления для приготовления пищи) при условии:

-принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки;

-постоянного контроля за процессом горения и обеспечения места разведения костра средствами тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т. п.). После окончания приготовления пищи, горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления;

-размещения костров на расстоянии не менее 10 метров от зданий (сооружений), 20 метров – от лесных массивов, 30 метров – от скирд сена и соломы;

-размещения специальных приспособлений для приготовления пищи на расстоянии не менее 4 м от зданий (сооружений).

Будьте бдительны при обращении с огнем!

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности может предупредить пожары и не допустить больших материальных затрат!