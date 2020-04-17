Памятка по профилактике коронавирусной инфекции

Основные профилактические меры, которые необходимо соблюдать:
- Не прикасайтесь руками к лицу. Половина случаев заражения происходит через слизистые оболочки — глаза, рот, нос.
- Мойте руки как можно чаще, причем делать это нужно в течение 40-60 секунд. Если вы моете руки в общественных местах, кран следует закрыть одноразовой салфеткой, которой вытирали руки.
- Используйте антисептики. Продолжительность обработки рук 20-30 секунд. Рекомендуемая концентрация — 80% этанола, 1,45 — глицерина, 0,125 — перекиси водорода.
- Кашлять и чихать нужно в салфетку или, если же ее нет – в сгиб локтя. После использования салфетки ее следует сразу же выбросить в мусорный контейнер.
- Нужно носить маску. В первую очередь она необходима для заболевших, а также для тех, кто о них заботится. Маска должна плотно прилегать к лицу. Менять ее следует каждые 2-3 часа. Повторно использовать нельзя.
- Избегайте тесных контактов, рукопожатий, объятий. Соблюдайте правила социальной дистанции – 1,5 — 2 метра.
- Обязательно проветривайте помещение. Это позволит снизить вирусную нагрузку.
Правила поведения при самоизоляции:
- Оставайтесь дома в течение 14 дней. Не посещайте места работы, учебы, массового скопления людей — магазины, кафе, рестораны и т.д.
- Позаботьтесь о доставке продуктов, предметов первой необходимости, избегая прямого контакта с теми, кто их доставил. Платежи желательно совершать с использованием банковских карт, а не наличных денег.
- Максимально ограничьте все контакты, в том числе – с членами семьи. Постарайтесь разместиться в отдельной комнате. Если это невозможно – на расстоянии не более 1,5 метров от остальных члевов семьи.
- Тщательно мойте руки в течение 40-60 секунд, не забывая про области между пальцами, вокруг ногтей и т.д. Можно использовать антисептики.
- Как можно чаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку.
- Используйте одноразовые носовые платки и салфетки, а затем утилизируйте их в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет.
- При крайней необходимости выйти из квартиры обязательно надевайте медицинскую маску и перчатки. Контакты с пожилыми людьми (60 лет и старше), людьми с хроническими заболеваниями сердца, легких, диабетом и т.д. должны быть исключены.