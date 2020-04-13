Патрик О’Коннор: «ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом»

Всемирная организация здравоохранения приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с COVID-19, но рекомендует наращивать усилия, заявил глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О’Коннор по итогам оценочной деятельности в стране, сообщает БЕЛТА.

Патрик О’Коннор отметил такие важные меры, как лабораторное тестирование потенциальных случаев, отслеживание контактов и изоляция людей с подтвержденным коронавирусом, обеспечение карантина в отношении контактных лиц и тех, кто потенциально мог быть подвержен вирусу. По его словам, это краеугольный камень всех мер по реагированию на COVID-19.

«Беларусь реализовала меры сдерживания распространения эпидемии благодаря системному подходу с точки зрения эпиднадзора, а также наличию лабораторных возможностей для раннего выявления пациентов», — сказал глава миссии. Эксперты наблюдали приоритетное внимание, которое уделяется планированию и дополнительным мощностям для размещения поступающих пациентов с подтвержденными случаями коронавируса. При этом в целом сохранено функционирование системы здравоохранения, включая лечение хронических заболеваний, заботу о матерях и детях, службу психического здоровья.

Вместе с тем, по оценкам ВОЗ, Беларусь входит в новую фазу, когда появляются случаи передачи вируса на уровне сообщества. Это особенно отмечается в отдельных регионах страны, включая столицу. Поэтому рекомендуется внедрять меры, включающие в том числе физическое дистанцирование при сохранении надлежащей системы тестирования, отслеживания контактов и изоляции выявленных случаев, то есть тех мер, которые уже предпринимались.

«Мы приветствуем практики, которые предпринимало белорусское правительство. Они должны быть сохранены и усилены, — сказал представитель ВОЗ. — Меры по физическому дистанцированию предполагают предупреждение массовых скоплений людей, обеспечение карантина контактных лиц и пациентов с подтвержденным диагнозом, а также тех, кто потенциально мог подвергнуться воздействию вируса». ВОЗ рекомендует предпринять шаги, в частности направленные на включение в рабочие графики телеконференций, снижение необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска.

«Мероприятия на уровне всего сообщества могут помочь замедлить и предупредить распространение вируса, а системам здравоохранения — нарастить мощности и потенциал, чтобы обеспечить соблюдение потребностей пациентов, подготовленность и укомплектованность средствами защиты, коечным фондом и кадрами на случай роста числа заболевших», — отметил Патрик О’Коннор.

ВОЗ полагает, что граждане будут принимать на себя все большую ответственность за соблюдение рекомендованных мер. «Сейчас время наращивать усилия при продолжении и поддержании той хорошей работы, которая проделана в плане тестирования всех потенциальных случаев, отслеживания контактов подтвержденных пациентов и изоляции заболевших», — подчеркнул глава миссии. «Из наших рекомендаций вытекает, что мы советуем в дополнение к принимаемым мерам обеспечение физического дистанцирования. Это не обязательно карантин и комендантский час», — добавил Патрик О’Коннор.