Пчеловодство стало увлечением и работой для жителя Гряды Ивана Мацкевича

Когда в свое время жителю деревни Гряда Ивану Максимовичу Мацкевичу довелось выбирать место для строительства дома, он сознательно остановился именно на этом. Большой участок находился в отдалении от других. Земли здесь хватало не только для огорода, но и медоносных трав, а кругом – поля и леса. Такие условия – настоящий рай для пчел. Разведением представителей солнечного племени, именно так часто называют этих неутомимых тружениц, в роду Мацкевичей передают из поколения в поколение. Секретами трудоемкого ремесла потомственный пчеловод поделился журналистам районки.