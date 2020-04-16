«Перейдем без проблем». Сергей Высоцкий о дистанционном обучении.

Сегодня в микашевичских учреждениях образования – тишина: учащиеся третью неделю отдыхают на каникулах. Впрочем, такой перерыв в учебном процессе местными педагогами воспринимается, как дополнительная возможность проверить и отшлифовать схемы дальнейшей работы.

– Наши педагоги давно взяли на вооружение и активно используют в работе с учениками такие формы как персональные сайты учителей, создание собственных обучающих роликов, использование предметных Google-классов и т.д., – рассказывает директор гимназии им. В.И. Недведского Сергей Высоцкий. – Поэтому, если возникнет вопрос о дистанционном обучении, перейдем без проблем. Да и само учреждение образования оборудовано современной локальной сетью, компьютерами и другими техническими средствам.

С пониманием воспринимают новые требования по безопасности – учитель Ирина Федорович и технический работник Мария Романович

Руководитель отметил, что в гимназии предпринимаются все меры для профилактики коронавирусной инфекции. Учителя и технический персонал обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. В самых доступных местах размещены диспенсеры для антисептиков, а все рабочие встречи организуются с учетом требований о социальном дистанцировании.

Наталья Лялюк.