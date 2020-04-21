Поберегите себя! Пожилым гражданам доставят продукты и медикаменты на дом

В управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома продолжают оказывать помощь одиноким и одиноко проживающим пожилым людям в плане доставки продуктов и лекарств на дом. Рассказывает начальник Ирина Семенченко:

– Вот уже месяц, как организовали прием заявок на “Горячую линию”, чтобы поддержать земляков в непростое время. Специалисты ожидают звонков ежедневно по номеру 3-39-36 (в будни – с 8.00 до 18.00, в выходные – с 9.00 до 18.00). Доставка продуктов и медикаментов осуществляется за счет самих граждан, которым после покупок предоставляются все чеки. Подчеркну, что речь идет о продуктах первой необходимости – их закупка делается в магазине, расположенном поблизости к адресатам.



Как показала практика, справляемся своими силами: в городе – на помощь приходят наши специалисты, в районе – социальные работники. Поддержка волонтеров Красного Креста и актива БРСМ пока не потребовалась. Однако знаем, что и они не остаются в стороне от проблем земляков.