Подарок из живых насаждений сделали Микашевичам представители СУ-63

Работники организации на время переквалифицировались в озеленителей, чтобы поучаствовать в благоустройстве родного города. В течение дня на участках улиц Первомайской, Садовой и Скорины они высадили саженцы липы, спиреи, гортензии и вейгелы. Фронт работы для СУ-63 определило Микашевичское ЖКХ, которому позднее и передадут на баланс новые объекты зеленого строительства – более 20 лип и свыше 200 кустарников.
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