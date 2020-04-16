Поддержка для медиков

В очередной раз ее оказал коллектив районной газеты «Лунінецкія навіны» и первичка редакции ОО «Белорусский союз женщин». Собрав деньги, были закуплены порядка 30 бутылей с питьевой водой, которую передали в УЗ «Лунинецкая ЦРБ».

– Пусть это тоже будет нашим небольшим вкладом в нужное дело, – так отозвались продавцы магазина №47 «Продукты», размещенного недалеко от средней школы №3, когда узнали, для кого приобретается вода. – Врачам, медсестрам, санитаркам действительно очень нужна любая помощь. Ведь они – на передовой, противостоят коварному вирусу. У нас среди близких тоже есть медики, там мы не понаслышке знаем, как им сейчас нелегко. Пусть знают: мы – с ними!