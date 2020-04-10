Правительство установило требования по самоизоляции

Сегодня, 10 апреля, на территории страны вводится ограничительное мероприятие – самоизоляция. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 апреля 2020 г. № 208 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В самоизоляции необходимо находиться гражданам Беларуси, а также иностранцам, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Контакты первого уровня должны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта с заболевшим. Контакты второго уровня — если у них имеются респираторные симптомы — на период их наличия. Также на карантин отправляются лица, прибывшие из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19. Сроки пребывания в самоизоляции могут быть изменены по решению врачей.

Гражданам вручается требование о соблюдении правил поведения. Они обязаны не покидать места проживания (не посещать работу или учебу, а также места массового пребывания людей). При наличии крайней необходимости выхода из квартиры (посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки, вынос бытовых отходов) обязательно использовать маску и не допускать контактов с другими людьми.

Также граждане обязаны уведомить нанимателя о причине отсутствия на работе. Заболевшим и контактам первого и второго уровней выдается больничный на время пребывания в самоизоляции. При нарушении требований самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50% от пособия, предусмотренного законодательством.

За нарушение требований самоизоляции предусмотрена ответственность в соответствии с законодательными актами.