Предприятия Бреста переориентируются для производства масок и дезсредств

В частности, ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» наладит выпуск дезинфицирующего средства для обработки рук. Предприятие получило лицензию на его временное изготовление. Выпуском продукции займется филиал в Ивановском районе — Бродницкий спиртзавод. Закуплено и установлено нужное оборудование, проведена государственная регистрация. В сутки планируется производить 500 дал дезсредства в пятилитровых емкостях. Реализовывать продукцию намечено через аптечные сети РУП «Фармация». Ожидается, что до конца недели заказчикам будут отгружены первые партии товара.

Пошивом защитных повязок для лица из давальческого и собственного сырья в Бресте занимаются пять частных предприятий — «Панда», «Нелва», «Витторияквин», «Бурси», «ЛаВелаХэппи». Готовы подключиться ЧУП «Промбрис» и СООО «Николь Мореф». Маски изготавливаются для медицинских учреждений, реализации населению в аптеках и торговых объектах. В сутки сейчас в областном центре шьют 100 тыс. штук. По мере спроса объемы будут наращиваться, мощности предприятий это позволяют.

БелТА