Профсоюзы Брестской области перечислили на борьбу с COVID-19 около 300 тысяч рублей

На покупку средств защиты отраслевые профсоюзы, первичные организации суммарно направили Br169 тыс. Членам профсоюзов оказана материальная помощь на сумму Br103 тыс. На открытый благотворительный счет Белорусского профессионального союза работников здравоохранения перечислено более Br22 тыс.

«Для оперативного реагирования на эпидемиологическую ситуацию при областном, городских и районных объединениях профсоюзов созданы штабы. Организации всех уровней приняли решение отменить все не первостепенные расходы. 50% сэкономленных денег мы направляем профсоюзу работников здравоохранения для помощи медикам», — подчеркнула руководитель пресс-службы областного объединения профсоюзов Ольга Кобяк.