Протоиерей Сергий Крышталь поздравил лунинчан с Пасхой

Многоуважаемые жители Лунинца и района, достопочтенные православные христиане, дорогие братья и сестры!

В эти дни, когда радость переплетается со скорбью; когда одновременно славим Воскресшего Христа и в то же время переживаем за своих близких; когда пристально следим за новостями, пребывая в смущении и душевной рассеянности, – давайте встрепенемся и возрадуемся о том, что ныне дарует наш Спаситель Господь Иисус Христос.



Этот дар совершенно безвозмездный – дар Вечной Жизни! Нам достаточно лишь протянуть свою руку, открыть свое сердце, помня слова из книги Откровения 3 гл., 20 -21: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его».



Желаю всем нам победить не только сие гибельное и ужасное поветрие, но и еще стать победителями греха. Да даст Господь Иисус всем нам крепкого здравия, сил и мужества! Да возрастем в любви и во взаимопомощи друг ко другу!



Нашим докторам и всему медперсоналу желаю крепости телесной и бодрости духа! Сегодня, как никогда, Церковь и мы, православные христиане молимся за вас и за тех, кто сейчас находится в больнице. Дорогие друзья, берегите себя и близких!

С молитвенным почтением, о Воскресшем Спасителе, протоиерей Сергий Крышталь.