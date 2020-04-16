Работают ли спортивные секции на Лунинетчине?

Министерство здравоохранения призывает родителей пока перестать водить детей в кружки и спортивные секции. Из-за ситуации с коронавирусом в Беларуси приостановлены соревнования с участием детей и подростков, однако кое-где несовершеннолетние продолжают тренироваться. А как на Лунинетчине?

— Официального запрета на прекращение работы спортивных секций нет, -рассказал заведующий сектора райисполкома Петр Хвостов. – Большинство родителей прислушались к рекомендациям специалистов, что в нынешней ситуации нужно избегать мест массового скопления людей, и написали соответствующие заявления. Таким образом, спортивные секции в СДЮШОР и ДЮСШ не работают, тренеры-преподаватели находятся в трудовых отпусках. Занятия возобновятся, как только ситуация стабилизируется. На сегодня жители города и района могут посещать бассейн «Дельфин». В РФСК «Здоровье» работают два инструктора-методиста в Лунинце и Микашевичах, которые ведут занятия в секциях по скандинавской ходьбе.