Красный Крест посетил подопечных службы «Дапамога»

Радостью Пасхи поделили со своими подопечными сотрудники районной организации Красного Креста.

Председатель организации Татьяны Коцуба и сестра милосердия Галина Березюк посетили 12 подопечных службы «Дапамога». Продуктовые наборы помогли укомплектовать молочный и хлебозаводы. Вместе с Красным Крестом они помогли приблизить людям радость Пасхи.

Посещая своих подопечных, сотрудники напоминали о правилах поведения во время коронавируса, о возможности заказа лекарств и продуктов по телефонам, призывали максимально ограничивать контакты.