Расписание богослужений на Страстной седмице

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ ХРАМ
16 апреля, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК
9.00 – Литургия Св. Василия Великого;
18.00 – Утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий.
17 апреля, ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
14.00 – Вечерня с чином выноса Плащаницы;
15.00 – Утреня.
18 апреля, ВЕЛИКАЯ СУББОТА
06. 00 – Вечерня с литургией Св. Василия Великого;
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 – Освящение пасок;
23.00 – Чин полуношницы;
24.00 – Пасхальная утреня.
19 апреля, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ, ПАСХА
01.30 – Литургия Св. Иоанна Златоуста (по окончании – освящение пасок);
16.00 – Великая вечерня.
ХРАМ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»
16 апреля, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК
07.00 – Исповедь;
08.00 – Божественная Литургия;
17.30 – Чтение 12 Страстных Евангелий.
17 апреля, ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
14.00 – Вынос Плащаницы;
16.00 – Чин Погребения Плащаницы.
18 апреля, ВЕЛИКАЯ СУББОТА
06.00, 21.00 – Исповедь;
07.00 – Божественная литургия;
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 – освящение пасок;
23.00 – Полуношница;
24.00 – Крестный ход, Божественная литургия (по окончании – освящение пасок).
19 апреля, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ, ПАСХА
16.00 – Пасхальная вечерня.