РЦГиЭ рекомендует на праздники остаться дома

Санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует во время Радуницы отказаться от посещения кладбищ и дальних родственников в других регионах, а также от совместного времяпровождения с другими семьями.



Учитывая предстоящий религиозный праздник, Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии также напоминает о необходимости и целесообразности выполнения санитарно-профилактических и дезинфекционных мероприятий в храмах. Священнослужителей просят проводить богослужения до стабилизации эпидситуации преимущественно на открытом воздухе, соблюдая дистанцию между прихожанами в 1,5-2 метра. Также в приходах необходимо ежедневно проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств (особенно в местах общего пользования), проветривать помещения, разместить дозаторы с антисептиками и организовать ежедневную термометрию священнослужителей и иных сотрудников. Прихожан же призывают к домашней молитве, чтобы ограничить посещение массовых мероприятий с большим количеством людей.