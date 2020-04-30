«Семерка» ходит по-прежнему. Но есть исключения

Городской автобус по маршруту №7 ходит, как и раньше. Все еще действуют изменения внесенные с 13 апреля — некоторые рейсы отменены из-за значительного снижения пассажиропотока.
Отменили рейсы отправлением со следующих остановок:
|Остановка
|Время отправления
|Октябрьская
|11.40
|Мотодром
|11.45
|СХТ
|12.06, 12.56, 13.45
|ул. Сухого
|12.32, 13.21
Остальное расписание остается прежним. Также «Семерка» не будет ходить в праздничный день 1 мая.
Напоминаем, что некоторые изменения есть и на других маршрутах.