«Семерка» ходит по-прежнему. Но есть исключения

Городской автобус по маршруту №7 ходит, как и раньше. Все еще действуют изменения внесенные с 13 апреля — некоторые рейсы отменены из-за значительного снижения пассажиропотока.

Отменили рейсы отправлением со следующих остановок:

Остановка Время отправления Октябрьская 11.40 Мотодром 11.45 СХТ 12.06, 12.56, 13.45 ул. Сухого 12.32, 13.21

Остальное расписание остается прежним. Также «Семерка» не будет ходить в праздничный день 1 мая.

Напоминаем, что некоторые изменения есть и на других маршрутах.