Школьники пойдут на учебу 1 мая

Рабочий день в учреждениях общего среднего образования переносится с субботы 2 мая на пятницу 1 мая. Такое решение принято главой государства в целях в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 24 апреля.

Таким образом, 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием с учетом специфики учреждения образования.