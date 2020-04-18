Школьники приступят к занятиям 20 апреля

Об сегодня, 17 апреля, сообщил министр образования Игорь Карпенко.



— Решение по продлению каникул принималось до 18 апреля. Соответственно, с понедельника, 20 апреля, начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования республики, — сказал Игорь Карпенко.

В Министерстве образования также сообщают, что если родители решат не пускать своих детей в школу, то они могут написать заявление. Однако им нужно будет позаботиться о том, чтобы ребенок получал индивидуальные задания от учителей и выполнял их.