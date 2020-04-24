Сотрудники РОЧС посетили с рейдом Дворец и Микашевичи

Как сообщил «ЛН» специалист Лунинецкого РОЧС Геннадий Кулеш основным условием создания пожароопасной обстановки является несвоевременная уборка сухой растительности, а также разведение костров в неустановленных местах.

Часто выжигание травы заканчивается пожарами жилых и хозяйственных построек, припаркованного неподалёку транспорта. Так, к примеру, в марте месяце при сжигании мусора произошел пожар погреба у жительницы д.Бродница из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при разведении костра.

Работники Лунинецкого РОЧС, провели рейд по палам обследовав территории Дворецкого и Микашевичского горсельиспокомов. Во время рейда, фактов выжигания сухой растительности, а также разведения костров установлено не было. Во время патрулирования населенных пунктов спасатели вручили жителям листовки и буклеты, в которых объясняются требования безопасности при разведении костров.