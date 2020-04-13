Спасатели информируют население с помощью громкоговорителей

С наступлением теплой весенней погоды у спасателей Лунинетчины добавилось работы из-за несанкционированного пала травы и мусора. К сожалению, причиной большинства случаев возгораний является халатное обращение людей с огнем. Сжигание мусора и травы может создать угрозу перехода огня на жилые строения, причинить значительный материальный ущерб и стать угрозой жизни и здоровью.

Сейчас погодные условия способствуют увеличению случаев горения усохшей травяной растительности. Опасность таких травяных палов состоит в том, что любое загорание на открытой местности может мгновенно перерасти в крупный пожар, ликвидировать который достаточно сложно. Для предотвращения подобных случаев работники РОЧС на выходных информировали население о пожароопасной ситуации с помощью громкоговорителей. Спасатели объехали 23 населенных пункта района (Вульковский, Городокский, Лунинский, Богдановский, Дятловичский, Бостынский сельсоветы) и напомнили их жителям о недопущении выжигания сухой растительности, а также административной ответственности применяемой к нарушителям.

Для того, чтобы правила лучше запомнились работники РОЧС вручали памятки, в которых указан алгоритм действий в случае возникновения пожара и телефоны 101 и 112 службы спасения.