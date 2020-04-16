Специалисты ответят на вопросы о COVID-19 онлайн

По итогам стрима специалистов Минздрава за 14 апреля были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы. Сегодня, во время очередного онлайн-включения на них ответят специалисты Министерства здравоохранения, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.



Участники:

Начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения Александр Пацеев; Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило; Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский;

Начало трансляции сегодня, 16 апреля, в 13:00.

В ходе трансляции в чате можно задать вопросы по актуальным темам. Они будут собраны и проанализированы, ответы прозвучат во время следующих стримов.