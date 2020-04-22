Стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19»

in Коронавирус

Сегодня, 22 апреля, в 12.30 состоится стрим Министерства здравоохранения по наиболее актуальным темам и задаваемым вопросам о COVID-19.

Спикеры:

  • Главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов;
  • Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан;
  • Начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь Ольга Чемоданова.

К диалогу также присоединятся представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь.