Стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19»

Сегодня, 22 апреля, в 12.30 состоится стрим Министерства здравоохранения по наиболее актуальным темам и задаваемым вопросам о COVID-19.
Спикеры:
- Главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов;
- Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан;
- Начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь Ольга Чемоданова.
К диалогу также присоединятся представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь.