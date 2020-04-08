Стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19»

Мониторинг информационного пространства и социальных сетей показал большой интерес к тезисам, озвученным вчера (07.04.2020) на совещании у Главы государства.

Наиболее актуальные темы решено обсудить в виде стрима. К разговору приглашены Министр здравоохранения Владимир Караник, а также специалисты и врачи, работающие сейчас “на передовой” сферы здравоохранения.

Во время трансляции вы сможете задать и свои вопросы в чате. Они будут проанализированы, ответы на наиболее актуальные прозвучат во время следующего стрима.

Начало трансляции 8 апреля 2020 года, в 13:00.

Прямая ссылка на трансляцию на youtube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь:https://www.youtube.com/user/belpresscenter/live