Третий этап репетиционного тестирования продлен почти на месяц

Третий этап репетиционного тестирования продлен до 24 мая, об этом сообщается на официально telegram-канале Министерства образования.

Чтобы удовлетворить спрос абитуриентов на репетиционное тестирование и чтобы при этом у пунктов их проведения была возможность оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить все необходимые рекомендации, третий этап репетиционного тестирования продлили почти на месяц. Таким образом, есть возможность отменить сеансы с переносом их на более поздний срок. Абитуриент об этом оперативно информируется и может выбрать удобную для него новую дату участия в РТ.