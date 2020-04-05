У директора лунинецкого «Евроопта» обнаружили коронавирус

Наталья и ее муж Николай из Лунинецкого района уже несколько недель борются с высокой температурой. Много раз обращались в больницу: приезжает скорая, делают укол, уезжают. Как рассказывает интернет-портал Онлайнер, когда семейная пара совсем не могла подняться, Николая положили в районную реанимацию на ИВЛ. Сестра Натальи привезла женщину в Минск: у нее обнаружили коронавирус.

Единственный в Лунинце «Евроопт» сегодня закрыт «по техническим причинам». На самом деле причины вовсе не технические: директора магазина положили в столичную больницу и выявили COVID-19. Всех сотрудников развезли по больницам на карантин.

43-летняя Наталья, директор того самого «Евроопта», сейчас лежит в 6-й больнице Минска на аппарате кислородного дыхания — у нее поражены оба легких. Женщина уточняет, что за границу не ездила и не знает, где могла подцепить эту «заразу».

Сама Наталья лежала неделю с температурой 39,7, она не сбивалась. Женщину сильно лихорадило, никакие таблетки не помогали. Говорит, приезжает скорая — укол сделали, сбили температуру до 38 и уехали.

— Я прошу их: «Заберите в больницу». Я сама столько переболела и говорю, что это не просто простуда, а, скорее всего, эта зараза. Мне отвечают: «Успокойтесь, не паникуйте». И все. Я отлежала дома целую неделю и уже просто не поднималась — вчера сестра меня забрала и привезла в Минск. В приемном покое просто просили: «Помогите».

Ее 53-летний супруг Николай, говорит Наталья, ходил в больницу сделать снимки — просился сам. Рентген не подтвердил пневмонию, но «его состояние уже было критическим». Мужчина попросился в больницу — положили в инфекционное отделение. Там он пролежал неделю, а потом попал в реанимацию.

— В инфекционном отделении не знали, от чего его лечить. Я уже поговорила здесь с минскими врачами — они настаивают, чтобы шел и добивался сделать КТ. Говорят, флюорография эту заразу может и не показать, только КТ. И здесь, в Минске, всем пациентам делают ее. Плюс у меня взяли анализ на коронавирус, показал положительный результат. У мужа тоже брали в Лунинце, отправили тест в Брест — показал отрицательный. Он раньше меня заболел — он неделю мучился, а потом я. Почему показало так, я не знаю… Или плохо мазки взяли, или я не знаю что…

Муж Натальи на пенсии (бывший участковый), параллельно работает на местном заводе охранником. На работу и домой он ездил только на велосипеде — старался вести здоровый образ жизни.

— У меня состояние сейчас нехорошее — поражены два легких. Я не на аппарате ИВЛ, но на кислородном аппарате. Слава богу, сбили температуру. Прокапали парацетамолом. Если бы не сестра, моя судьба была бы еще хуже, чем у мужа… Там вроде сейчас решается вопрос, чтобы перевести его в Брест. Сегодня ему стало лучше, он пришел в сознание. Я постоянно звоню в лунинецкую реанимацию и спрашиваю о его состоянии.

Кроме сотрудников «Евроопта», на карантин в Брест сейчас отвезли сестру и родителей Натальи и ее двоих детей — они контакты первого уровня.

В торговой сети «Евроопт» подтвердили факт заражения одного из сотрудников магазина «Евроопт» в городе Лунинце. Магазин закрыт, проводятся специальные мероприятия работниками санэпидемстанции.