Учителя — в масках, дети — по желанию. Как проходят занятия в лунинецкой СШ №2

Учебный процесс начался в самой большой в регионе школе — СШ №2 г. Лунинца. Но, учитывая эпидемиологическую обстановку, многие родители решили оставить детей дома.

По словам директора Николая Городковца, к работе приступил практически весь коллектив. Расписание занятий не меняли. Но если раньше ребята посещали уроки в разных кабинетах, то теперь учеба налажена в одном классе, куда приходят учителя-предметники. Схему рассадки в кабинетах и в столовой сделали такой, чтобы сохранить безопасную дистанцию между учащимися. Посуда после каждого приема пищи обязательно обрабатывается.

Антисептики установлены на первом этаже. Ими дети пользуются под присмотром техработников. Также есть средства в классах. Уроки педагоги ведут в масках в обязательном порядке, учащиеся — по желанию. Занятия физкультурой проходят на улице. На сайте школы размещены задания для детей, идет наладка связи, чтобы учителя могли проконтролировать их выполнение.