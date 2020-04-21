В автопарке №10 ведут постоянную работу по дезинфекции автобусов

Каждый автобус в течение дня обрабатывается несколько раз.

Ежедневно транспорт, который приезжает с линии, в первую очередь моют снаружи, сбивая грязь с корпуса. Особое внимание уделяют обработке поверхностей салона – перил, дверей, сидений – тех мест, к которым люди прикасаются чаще всего. Проводится сухая и влажная уборка, а потом – дезинфекция раствором специального средства. Для автобусов, которые возят детей, такие работы выполняют накануне поездки.

Рабочий процесс наладили таким образом, что некоторые автобусы обрабатывает уборщица автостанции, другие — работники автопарка. В некоторых транспортных средствах разместили дозаторы с антисептиком. Аналогичные установлены в ремонтных мастерских, на автостанции и в административных зданиях, в том числе в Микашевичах и Ганцевичах.

Все водители, кондукторы, билетные кассиры обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, антисептиками. Чтобы снизить финансовую нагрузку на предприятие, на всех участках организовали пошив марлевых повязок.

Также по мере возможности стараются осуществлять рассадку пассажиров, выдерживая социальную дистанцию. Водитель и кондукторы постоянно напоминают об этом. Хорошо, что и сами люди относятся к просьбам более ответственно.

